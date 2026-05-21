Samurai Jay al Vulcano Buono | incontro con i fan e firmacopie del nuovo album

Sabato 23 maggio alle 17:00, nella piazza centrale del centro commerciale Vulcano Buono, si svolgerà un evento con Samurai Jay, uno dei musicisti più ascoltati tra i giovani. L’artista sarà presente per incontrare i fan e firmare copie del suo nuovo album. L’appuntamento si terrà nell’area dedicata all’iniziativa, offrendo l’opportunità di condividere qualche momento con l’artista prima di tornare alle proprie attività.

Sabato 23 maggio, alle ore 17:00, Piazza Capri al Vulcano Buono ospiterà il firmacopie di Samurai Jay, tra gli artisti più apprezzati e seguiti della nuova scena musicale italiana. Reduce dal successo della hit “Ossessione”, primo disco di platino dell’ultimo Festival e per settimane tra i brani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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