Marco Masini al Cospea Village per il firmacopie del nuovo album Perfetto imperfetto

Marco Masini sarà presente al Cospea Village domani, venerdì 27 marzo, alle 18, per firmare copie del suo nuovo album “Perfetto imperfetto”. L’artista parteciperà a un instore tour che coinvolge diverse città e sarà disponibile per incontri e autografi. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per incontrare da vicino il cantautore italiano.

Il cantautore toscano incontra i fan venerdì 27 marzo alle 18 nella galleria del centro commerciale di Terni. Ancora ospiti speciali a Pasquetta: c'è Gabriel Garko Un appuntamento imperdibile per chi vuole incontrare da vicino un big della musica leggera italiana: Marco Masini sarà ospite al Cospea Village nella giornata di domani, venerdì 27 marzo, alle 18, per l’instore tour che toccherà anche Terni. Il cantautore toscano, “fresco” del successo sanremese dove si è esibito in coppia con Fedez, incontrerà i fan nella galleria del centro commerciale e firmerà le copie del nuovo album Perfetto imperfetto. Per accedere al firmacopie è necessario essere in possesso del cd, che si può acquistare anche nel punto vendita Mondadori Bookstore del centro, e aver prenotato l’ingresso tramite l’app di Cospea Village. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Marco Masini al Cospea Village per il firmacopie del nuovo album “Perfetto imperfetto” Articoli correlati Leggi anche: “Perfetto imperfetto” è il nuovo album di Marco Masini Marco Masini ci racconta l’anima di “Perfetto Imperfetto”, il nuovo albumDal 6 marzo in CD e dal 24 aprile in vinile, il cantautore anticipa il disco con il singolo “E… Dal 6 marzo in CD e dal 24 aprile in vinile, il... Tutto quello che riguarda Marco Masini Temi più discussi: Terni, Marco Masini ospite del Cospea Village: Non perdere l’occasione di incontrarlo dal vivo; Marco Masini a Terni: firmacopie al Cospea Village -; Terni | Instore Tour di Marco Masini. Marco Masini incontra i suoi fan a Terni per il firmacopie del nuovo album Perfetto imperfettoAppuntamento nella galleria del centro commerciale Cospea Village. E a Pasquetta un altro ospite d'eccezione: Gabriel Garko ... corrieredellumbria.it Marco Masini a Terni: firmacopie al Cospea VillageMarco Masini dal palco dell’Ariston di Sanremo all’Instore tour che toccherà anche Terni. L’appuntamento al Cospea Village il 27 marzo alle 18. Masini incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo ... umbria24.it Marco Masini. Marco Masini · Perfetto. «Felicità, dove sarai finita» Con un po’ di rassegnazione e un po’ di ironia, questa canzone dà voce a un “Perfetto” sarcastico. La trovi dentro PERFETTO IMPERFETTO, ascolta il nuovo album ora! MarcoMasini.lnk.to/per facebook Marco Masini è passato a trovarci a Deejay Chiama Italia Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano "Il male necessario" in coppia con Fedez, il 6 marzo è uscito il nuovo album di Marco Masini "Perfetto Imperfetto", che a novembre 2026 porterà dal viv x.com