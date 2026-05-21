Sampierdarena si anima | danza e musica live in Largo Gozzano

A Sampierdarena, Largo Gozzano si prepara a ospitare una serata all'insegna di danza e musica dal vivo. Dopo le coreografie, saranno i ritmi musicali a coinvolgere il pubblico, con artisti che si esibiranno sul palco all'aperto. Le botteghe storiche del quartiere si stanno organizzando per supportare l’evento, offrendo promozioni e partecipando alle attività previste. La serata promette di animare la zona con un mix di performance artistiche e iniziative commerciali.

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? Punti chiave Chi porterà i ritmi della musica live dopo le coreografie?. Come faranno le botteghe storiche a sostenere l'evento?. Quali stili di danza vedremo esibirsi in piazza?. Perché questo modello di festa potrebbe diventare una tradizione fissa?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 17 esibizioni YeaWea, Sunrise Country e scuole di danza.. Live party con Jem Band dalle ore 21 in Largo Gozzano.. Punti ristoro gestiti da Bar Bahia, Circolo La Bellezza e botteghe locali.. Coinvolgimento di Spazio Danza, Asd Universale Danza e scuola di Giovanna Cerruti.. Sabato 23 maggio il Civ Le Ville Storiche di Sampierdarena porterà il Festival Dance in Largo Gozzano, con una maratona di passi e ritmi che animerà il cuore del quartiere dalle ore 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sampierdarena si anima: danza e musica live in Largo Gozzano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Matera si anima: danza, ritmi e benessere per tutti il 29 aprile? Cosa sapere L'ASD Oltredanza organizza laboratori gratuiti e spettacoli a Matera il 29 aprile. Bisceglie si anima: la danza invade le piazze e i vicoli del centro?? Cosa sapere La compagnia Sonenalé porta la danza in Piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie il 29 aprile.