Il 29 aprile a Matera si svolgerà una giornata dedicata alla danza, con eventi gratuiti organizzati dall'ASD Oltredanza. La manifestazione prevede laboratori e spettacoli rivolti a diverse fasce di età, con l’obiettivo di promuovere il movimento e il benessere tra i partecipanti. L'iniziativa si inserisce nella celebrazione della Giornata Internazionale della Danza, coinvolgendo cittadini di ogni età.

? Cosa sapere L'ASD Oltredanza organizza laboratori gratuiti e spettacoli a Matera il 29 aprile.. L'iniziativa celebra la Giornata Internazionale della Danza coinvolgendo diverse fasce d'età.. Il 29 aprile, Matera vivrà una giornata interamente dedicata al movimento e all’espressione corporea attraverso un programma organizzato dall’ASD Oltredanza che trasforma la città in un palcoscenico di benessere e ricerca artistica. Con il sostegno del Comune di Matera, l’iniziativa celebra la Giornata Internazionale della Danza proponendo laboratori gratuiti per diverse fasce d’età e uno spettacolo conclusivo che attinge alla memoria degli spazi ipogei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera si anima: danza, ritmi e benessere per tutti il 29 aprile

Notizie correlate

Musica, arte e ritmi latini: la Tuscolana si anima con la Roma Libera FestIl 25 e il 26 aprile, la zona della Tuscolana ospiterà la Roma Libera Fest, un appuntamento che trasformerà il 692 Secret Garden in un centro di...

Fic festival, danza e musica invadono la città: dal 29 aprile al 10 maggioTorna dal 29 aprile al 10 maggio Catania Contemporanea - 7o Fic Festival, organizzato e promosso da Associazione Musicale Etnea, Conservatorio...