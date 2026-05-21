Sampdoria | nel nuovo corso di Tey e Walker non c' è spazio per Ienca addio dopo 12 anni
In casa Sampdoria si registrano cambiamenti significativi con la partenza di Ienca, che dopo 12 anni non farà più parte del club. La società sta vivendo una fase di ristrutturazione, con la nomina di Francesco De Gennaro come nuovo presidente. Nel frattempo, il nuovo staff tecnico è formato da Joseph Tey e Nathan Walker, che stanno portando avanti il progetto di rilancio del team, segnando una svolta nel modo di operare della squadra.
Proseguono le grandi manovre in casa Sampdoria, con il nuovo corso guidato da Joseph Tey e Nathan Walker dopo l'addio di Matteo Manfredi, con l'avvocato Francesco De Gennaro nuovo presidente. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato Claudio Morelli come nuovo Ceo Corporate al posto di Raffaele. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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