A Cannes, l’attore ha condiviso un momento speciale con Meadow Walker, figlia di un collega scomparso nel 2013. L’occasione è stata la celebrazione dei 25 anni della serie di film Fast & Furious, un evento che ha riunito diversi membri del cast e della famiglia del franchise. La presenza di Meadow ha attirato l’attenzione, sottolineando il legame tra attori e personaggi nel corso degli anni.

La famiglia è tutto nel franchise di Fast & Furious, ma anche per gli attori che ne sono protagonisti. E così non stupisce che Vin Diesel sia arrivato al Festival di Cannes accompagnato da Meadow Walker, figlia di Paul Walker, morto nel novembre del 2013 a 40 anni in un incidente d’auto. L’omaggio di Vin Diesel le lacrime di Meadow. Diesel è arrivato sulla Croisette con gran parte del cast di Fast & Furious per celebrare il 25esimo anniversario del franchise. Cannes ha ospitato una speciale proiezione di mezzanotte al Grand Auditorium Louis Lumière, e accanto all’attore 58enne erano presenti le star femminili Jordana Brewster e Michelle Rodriguez e il produttore Neal H.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Cannes, Vin Diesel con Meadow Walker, figlia di Paul Walker, morto nel 2013: l'emozionante celebrazione per i 25 anni di "Fast&Furious"

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