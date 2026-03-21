Sampdoria nuova contestazione a Bogliasco | duecento tifosi presenti! Nel mirino Tey e Manfredi

Duecento tifosi della Sampdoria si sono radunati a Bogliasco per una nuova contestazione contro la società, concentrando le critiche su Tey e Manfredi. La protesta si svolge alla vigilia della partita di domani a Marassi contro l’Avellino, mentre i sostenitori esprimono il loro dissenso nei confronti della gestione e delle decisioni recenti. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra tifosi e rappresentanti del club.

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