Samb tre offerte internazionali | fondi australiano svizzero e olandese

Tre fondi internazionali hanno presentato offerte per l'acquisto del club. Tra questi ci sono un fondo australiano, uno svizzero e uno olandese. Attualmente, sono in corso valutazioni da parte della società sulla validità delle proposte. La possibilità di un ingresso del fondo olandese potrebbe portare a modifiche nella gestione del club. Non ci sono ancora dettagli sui piani specifici di ciascun fondo o sui tempi delle decisioni.

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