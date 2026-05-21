Samb tre offerte internazionali | fondi australiano svizzero e olandese
Tre fondi internazionali hanno presentato offerte per l'acquisto del club. Tra questi ci sono un fondo australiano, uno svizzero e uno olandese. Attualmente, sono in corso valutazioni da parte della società sulla validità delle proposte. La possibilità di un ingresso del fondo olandese potrebbe portare a modifiche nella gestione del club. Non ci sono ancora dettagli sui piani specifici di ciascun fondo o sui tempi delle decisioni.
? Punti chiave Chi sono i fondi che puntano a rilevare l'intera proprietà?. Come cambierebbe la gestione se il fondo olandese entrasse nel club?. Perché gli imprenditori locali preferiscono sponsorizzare invece di diventare soci?. Quali garanzie possono evitare il ripetersi dei fallimenti del passato?.? In Breve Fondo olandese propone acquisto per il 49% delle quote sociali.. Fondi australiano e svizzero puntano al rilevamento dell'intera proprietà.. Tifosi temono ripetizione fallimenti passati legati a Serafino e Renzi.. Mussi e Boscaglia lavorano alla rosa per la nuova stagione.. A San Benedetto del Tronto, il presidente Vittorio Massi e lo studio legale di Milano valutano ora offerte per il pacchetto di maggioranza della Samb, tra l’interesse di un fondo australiano, uno svizzero e una proposta olandese per il 49% delle quote. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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