Altrettanto rapidamente, il Pisa si trova sotto di tre reti. L’olandese segna una tripletta in soli tre minuti, lasciando senza scampo il difensore Hiljemark, che non riesce a evitare il gol. La squadra toscana cade in modo rapido e totale, impattando con difficoltà anche il primo quarto d’ora di gioco. La partita si sviluppa in un clima di crescente difficoltà per i locali, che sembrano perdere fiducia e compattezza.

di Saverio Bargagna PISA Tre minuti per perdere, una quarantina per capitolare. Il Pisa non c’è più. Non è più neppure una faccenda tecnica (lo è stato a lungo, beninteso); ora è anche una questione mentale: non sussiste più neppure la forza – o la voglia? – di resistere. Che la Roma vinca l’Olimpico, ci sta: che il Pisa perda la terza partita di fila – settima su otto –, in questo modo, non è ammissibile. E forse è proprio questa la questione centrale: essersi abituati a prendere sberle senza quasi alzare un dito per rispondere. È la resa. Non è chiaro se la panchina di Oscar Hiljemark sia a rischio – anche perché oggi chi andresti a prendere al suo posto? – quel che è certo è che siamo di fronte all’ennesimo flop. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre minuti e il Pisa è già sotto. L’olandese segna una tripletta. E per Hiljemark non c’è scampo

Leggi anche: Roma-Pisa 3-0: Malen è devastante, tripletta dell'olandese all'Olimpico

Leggi anche: Pisa di Malen in peggio. Tripletta olandese, contro la Roma nerazzurri ancora ko

Temi più discussi: Godiamoci tre minuti di fantapolitica; L'intervista a Gasperini dopo Roma-Pisa; Arezzo 29… in tre minuti in scena a Casoria: già sold out una delle date; Serie B, Cesena-Südtirol 1-1: Tait segna dopo tre minuti, poi arriva l'autogol di Davi.

Tre minuti e il Pisa è già sotto. L’olandese segna una tripletta. E per Hiljemark non c’è scampoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Tre minuti per sparire: la dinamica del furto alla Fondazione Magnani Rocca di TraversetoloFurto lampo alla Fondazione Magnani Rocca: in meno di tre minuti quattro uomini incappucciati hanno rubato tre opere di Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ... fanpage.it

Allarme UNICEF: “In Italia ogni tre minuti nasce un bambino che non vedrà la Nazionale ai Mondiali” di Andrea Bonechi #ultimora #lercio #notizie Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook

Tre minuti irripetibili. Durante la missione Artemis II, la capsula Orion della Nasa ha osservato un raro allineamento: la Luna ha oscurato il Sole, offrendo una visione unica dallo spazio profondo. Le immagini in timelapse, registrate il 6 aprile 2026, mostrano il x.com