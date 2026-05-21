Due fondi internazionali per il 100% La Samb e la crescita della società
Due fondi internazionali hanno acquisito il 100% delle quote della società sportiva, con l’obiettivo di rafforzare la struttura societaria e assicurare una stabilità duratura. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di consolidare il progetto sportivo e di pianificare future ambizioni. La società intende utilizzare queste risorse per migliorare l’organizzazione e prepararsi a sfide più grandi nel prossimo futuro. La scelta di coinvolgere investitori esteri mira a garantire continuità e sviluppo.
Potenziare l’asset societario per puntare ad obiettivi più importanti e soprattutto dare continuità al progetto Samb. Su tutto ciò sta lavorando il presidente Vittorio Massi e l’ufficio legale di Milano che ha il compito di valutare le offerte che possono pervenire in merito a nuovi ingressi o addirittura alla cessione del pacchetto di maggioranza della Samb. In tal senso si registra l’interessamento di due fondi. Uno australiano e l’altro svizzero. Entrambi vorrebbero rilevare interamente il club del Riviera delle Palme, mantenendo, però Vittorio Massi al vertice della società. Una specie, cioè, di grimaldello per entrare nei favori della tifoseria che dopo le batoste societarie subite vede l’ingresso di proprietà straniere nella Samb come il fumo negli occhi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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