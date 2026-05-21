Due fondi internazionali per il 100% La Samb e la crescita della società

Due fondi internazionali hanno acquisito il 100% delle quote della società sportiva, con l’obiettivo di rafforzare la struttura societaria e assicurare una stabilità duratura. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di consolidare il progetto sportivo e di pianificare future ambizioni. La società intende utilizzare queste risorse per migliorare l’organizzazione e prepararsi a sfide più grandi nel prossimo futuro. La scelta di coinvolgere investitori esteri mira a garantire continuità e sviluppo.

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