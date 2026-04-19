Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo la lettera della mamma | Ti auguro una vita piena di gioia noi non possiamo dartela

Nella mattina di domenica 19 aprile, alle 9:45, il sistema di protezione automatico si è attivato presso la “Culla per la vita” gestita dalla Croce Rossa nel quartiere Loreto di Bergamo. Un neonato è stato lasciato nella culla, e accanto a lui è stata trovata una lettera scritta dalla madre, che augura al bambino una vita piena di gioia, aggiungendo che loro non possono offrirgliela.

È domenica 19 aprile, sono le 9:45, quando alla “ Culla per la vita ” della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto, si attiva il sistema di protezione automatico. Nel giro di pochi minuti arrivano gli operatori del 118, che trovano un neonato appena lasciato nella struttura. Il piccolo viene subito preso in carico e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII della città lombarda. Le sue condizioni – dicono i sanitari – sono buone. Ha mangiato e non presenta problemi di salute. Accanto a lui, nella culla, c’è una lettera. Poche righe, probabilmente scritte dalla madre prima di una decisione così complessa, che raccontano insieme amore e consapevolezza.🔗 Leggi su Open.online

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