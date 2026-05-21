Salvo Piparo offre la voce ai testimoni dell' attentato di Capaci I Beati Tavoli in scena all' Oratorio di San Mercurio

Salvo Piparo ha dato voce ai testimoni dell’attentato di Capaci, mentre la compagnia teatrale I Beati Tavoli si esibisce all’Oratorio di San Mercurio. Tra i personaggi raccontano un episodio in cui due uomini si trovavano in auto, transitando da Palermo verso un paese vicino. Santino, che aveva lavorato come fontaniere, aveva deciso di fare un giro sulla Lancia rossa, e nel frattempo i due si stavano preparando a gustare un gelato.

Pasquale e Santino erano in macchina e da Palermo andavano verso uno dei tanti paesi, per provare l’auto e mangiare un gelato: Santino aveva fatto un bel lavoro da fontaniere e Pasquale lo voleva premiare con un giro sulla Lancia rossa. Imboccarono l’autostrada e superarono la fila di auto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

All’Oratorio di San Mercurio debutta “I Beati Tavoli”: sul palco Salvo PiparoTra tavole imbandite e proposte di matrimonio, strofanelle di Peppe Schiera, fame nera, cimino e pitittu, spirito di patate e caponata con il capone,...

Leggi anche: "Tempo di tunnina", nel cunto di Salvo Piparo la mattanza degli eroi della strage di Capaci

Tempo di tunnina, nel cunto di Salvo Piparo la mattanza degli eroi della strage di Capaci ift.tt/NPBm3Jq x.com