All’Oratorio di San Mercurio debutta I Beati Tavoli | sul palco Salvo Piparo

All’Oratorio di San Mercurio si tiene la prima dello spettacolo “I Beati Tavoli”, con la partecipazione del comico e attore Salvo Piparo. Lo spettacolo presenta scene con tavole apparecchiate e momenti dedicati a proposte di matrimonio, intervallati da brani di Peppe Schiera e riferimenti a piatti tipici come la caponata con il capone e il cascavaddu. La narrazione si svolge in un contesto di Palermo, tra elementi di vita quotidiana e un’atmosfera che combina poesia e crudeltà.

Tra tavole imbandite e proposte di matrimonio, strofanelle di Peppe Schiera, fame nera, cimino e pitittu, spirito di patate e caponata con il capone, il profumo del cascavaddu in una Palermo stracciona che ammalia e distrugge i suoi eroi. l’artista è sempre colui che dice la verità travestendola.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Carmela e Salvo di 'Mare Fuori' sul palco dell'Henna con "Quei Due"Nuovo appuntamento teatrale con “Quei Due”, lo spettacolo della compagnia Le Scimmie, in scena sabato 11 aprile alle ore 20:00 presso Henna - Teatro... Bullismo e violenza di genere sul palco: “Come pesci sugli scogli” debutta al Palacultura il 29 aprileCome pesci sugli scogli” approda a teatro: la trasposizione del romanzo omonimo di Simona Moraci, diretto da Alessandro Alù, debutta il 29 aprile... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Riqualifichiamo insieme il campetto polivalente dell'Oratorio: Ogni cosa fatta insieme ci appartiene; Festa degli Incontri di ACR all’oratorio della parrocchia di Gabelletta; Giornata Nazionale Fivizzano - Oratorio di San Carlo - ADSI; L’oratorio di San Rocco di Solara riapre le sue porte ai fedeli. ORATORIO DI SAN ROCCO, IL RITORNO ALLA COMUNITA’ DOPO IL SISMA DEL 2012Nel video l’intervista a Don Filippo Guaraldi, Parroco di Soliera e a Gianpaolo Gatti, Economo Parrocchia di Solara A Solara di Bomporto torna a vivere un luogo del cuore. Dopo oltre un decennio di si ... tvqui.it L'Oratorio di San Giusto si conferma il cuore del 1° MaggioA Porto Viro il Primo Maggio non è soltanto la Festa dei Lavoratori: è, per molti, la festa dell’oratorio salesiano di San Giusto, un appuntamento che da trent’anni rappresenta il cuore pulsante della ... polesine24.it Festa della mamma all’oratorio di Ponte San Marco DOMENICA 10 MAGGIO - facebook.com facebook