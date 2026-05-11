Tempo di tunnina nel cunto di Salvo Piparo la mattanza degli eroi della strage di Capaci

Un racconto di Salvo Piparo descrive la strage di Capaci attraverso un’immagine simbolica: quella del tonno, considerato un eroe che ha perso la vita. Con parole che mescolano realtà e fantasia, l’autore mette in luce come in questa città gli eroi siano spesso associati a sacrifici mortali. La narrazione si concentra su un’immagine forte, legata alla perdita e al ricordo di chi ha affrontato il pericolo.

“La mattanza si è consumata e ha raccontato l’eroe tonno. Perché in questa città gli eroi servono morti, come i tonni”. Un parallelo forte e una narrazione visiva: come il tonno, innamorato, si avvicina alla costa ed entra nella camera della morte, così il giudice eroe si fida della sua città, e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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