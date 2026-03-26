Il Gruppo Siciliano dell’Unione Stampa Sportiva Italiana si prepara a celebrare la 65^ edizione dei Premi dell’Anno, un evento che riconosce le figure e le realtà che si sono distinte nel panorama sportivo regionale durante l’ultima stagione. Tra i premiati di questa edizione figura il presidente del club di calcio locale. La cerimonia si svolgerà nei prossimi giorni per consegnare i riconoscimenti ufficiali.

Il Gruppo Siciliano dell’Unione Stampa Sportiva Italiana si appresta a celebrare il traguardo della 65^ edizione dei Premi dell'Anno, l’appuntamento che premia le eccellenze del panorama sportivo regionale che si sono distinte sui campi di gara dell’ultima stagione. La cerimonia di consegna si terrà a Palermo lunedì 30 marzo ai Cantieri Culturali della Zisa alle 16 al Centro internazionale di fotografia “Letizia Battaglia”. A presentare la manifestazione, sotto la direzione artistica di Francesco Panasci, i giornalisti Nino Randazzo e Carla Fernandez. A patrocinare i Premi dell’Anno dell’Ussi, realizzati da Ecu e prodotti da Panastudio, il Comune di Palermo, l’Assessorato alla Cultura, la Regione siciliana e l’Assessorato al Turismo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Premi dell’anno dell’Ussi, riconoscimento al presidente del Palermo Dario Mirri

Articoli correlati

Marotta Inter, il presidente nerazurro eletto Manager Sportivo Italiano dell’anno! Il riconoscimento avanti a Percassi e De Laurentiisdi Redazione Inter News 24Marotta Inter, il presidente nerazurro è stato eletto Manager Sportivo Italiano dell’Annno da StageUp e Ipsos Doxa.

Leggi anche: Francesca Ferlaino (figlia dell’ex presidente del Napoli) è la scienziata austriaca dell’anno

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palermo Dario Mirri

Temi più discussi: Palermo in the Community, partiti i lavori di riqualificazione del campetto della Magione; ''Lo sport unisce'': Abodi, Mirri e il Palermo FC incontrano gli studenti a Borgo Nuovo; Palermo, iniziati i lavori di riqualificazione del campetto alla Magione; Morto Giovanni Ferrara, il presidente del Palermo dei picciotti.

Mirri, 'il Palermo ha una società solida come mai in 125 anni di storia'Siamo felici di avere passato un altro anno insieme, ma soprattutto di averne uno davanti a noi. Sapete da dove veniamo, quello che abbiamo passato, quello che è sempre stato il nostro Palermo, ... ansa.it

Mirri: Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminosoÈ un’emozione poter rappresentare il Palermo. Il presidente rosanero Dario Mirri ha parlato nel corso della presentazione della mostra per i 125 anni del club sottolineando come, per la prima volta, ... tuttomercatoweb.com

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ferrara, presidente del Palermo Calcio tra il 1989 e il 2000. x.com

All’avvio dell’intervento erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Palermo Dario Mirri e gli assessori alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta e allo Sport Alessandro Anello - facebook.com facebook