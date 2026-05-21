Salute | Torino FC prima squadra di Serie A ad adottare il protocollo DentalPro

Oggi, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si è tenuto un incontro tra DentalPro e il Torino FC per presentare il check-up odonto sportivo, un nuovo protocollo diagnostico rivolto alle squadre di calcio professionistiche. L’evento ha segnato il debutto in Italia di questa iniziativa, che mira a monitorare la salute dentale degli atleti. La collaborazione tra l’azienda e la squadra di Serie A si configura come la prima nel suo genere nel calcio italiano.

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