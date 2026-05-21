Salute | Torino FC prima squadra di Serie A ad adottare il protocollo DentalPro
Oggi, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si è tenuto un incontro tra DentalPro e il Torino FC per presentare il check-up odonto sportivo, un nuovo protocollo diagnostico rivolto alle squadre di calcio professionistiche. L’evento ha segnato il debutto in Italia di questa iniziativa, che mira a monitorare la salute dentale degli atleti. La collaborazione tra l’azienda e la squadra di Serie A si configura come la prima nel suo genere nel calcio italiano.
Il lancio in Italia del check-up odonto sportivo, protocollo diagnostico dedicato alle squadre professionistiche, è stato al centro del press meeting organizzato oggi da DentalPro in collaborazione con il Torino FC allo Stadio Olimpico Grande Torino, in Via Filadelfia 96b. “Siamo molto felici come gruppo DentalPro di lanciare in Italia per la prima volta il check-up odonto sportivo”. A dirlo è Michel Cohen, Fondatore e Amministratore Delegato di DentalPro, a margine dell’evento. Il Torino FC è la prima società di Serie A ad adottarlo. “Si tratta di un’analisi specifica dedicata alle squadre professionistiche – ha proseguito Cohen – Che... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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