Domenica, l’Union Berlino ha annunciato la nomina di Marie-Louise Eta come nuova allenatrice della prima squadra maschile, dopo aver esonerato l’allenatore precedente. Questa decisione segna un momento unico nel calcio tedesco, poiché si tratta della prima volta che una donna assume il ruolo di allenatrice in una squadra maschile di serie A. La scelta ha suscitato attenzione e discussioni nel mondo sportivo.

Domenica, l’Union Berlino, un club della prima divisione tedesca di calcio maschile, ha compiuto una scelta storica: dopo aver esonerato l’allenatore Steffen Baumgart, ha nominato al suo posto Marie-Louise Eta. Si tratta della prima donna a sedersi sulla panchina di una squadra maschile in uno dei cinque principali campionati di calcio a livello mondiale. Originaria di Dresda, Eta è stata una calciatrice per varie squadre tedesche e ha anche giocato numerose partite con le nazionali giovanili, ma ha abbandonato la carriera agonistica nel 2018, appena 26enne. Oggi ha 34 anni, ma ha già alle spalle una lunga esperienza da allenatrice: fino al 2023 ha allenato le selezioni giovanili femminili della Germania, per poi iniziare a lavorare nell’Union Berlino.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Germania fa la storia: la prima donna ad allenare una squadra maschile di serie A

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