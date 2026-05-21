Salute | nuove linee guida dislipidemie ‘abbassare e stabilizzare colesterolo’
Le nuove linee guida sulle dislipidemie raccomandano di abbassare e stabilizzare i livelli di colesterolo. Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte nel mondo, con l'aterosclerosi come principale responsabile. Questa condizione si sviluppa quando il colesterolo LDL si accumula silenziosamente nelle pareti delle arterie, contribuendo all'85% dei decessi legati a problemi cardiaci. La gestione dei livelli di colesterolo rimane quindi centrale nelle strategie di prevenzione.
Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte globale, guidate dall'aterosclerosi (Ascvd) che, da sola, provoca l'85% dei decessi cardiaci a causa dell'accumulo silenzioso di colesterolo Ldl nelle arterie. Eppure, l'80% di queste morti premature è prevenibile contrastando i fattori di rischio. Una svolta arriva dalle nuove Linee Guida 2026 AccAhaMultisociety sulle dislipidemie che pongono l'accento sul controllo delle fluttuazioni lipidiche. In questo contesto, lo studio V-Difference di Novartis evidenzia come l'aggiunta di inclisiran alla terapia ipolipemizzante standard non solo abbatte rapidamente il colesterolo ‘cattivo’, ma ne garantisca un controllo stabile e prolungato nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Salute: nuove linee guida dislipidemie, abbassare e stabilizzare colesterolo
Sullo stesso argomento
Colesterolo, le nuove linee guida: 5 cambiamenti che puoi attuare oggi senza farmaciL’American Heart Association e l’American College of Cardiology hanno pubblicato nuove linee guida per la gestione della dislipidemia, una condizione...
Leggi anche: Sepsi e salute, cosa cambia con le nuove linee guida
COLESTEROLO ALTO: LE NUOVE LINEE GUIDA PER UNA PREVENZIONE PIÙ PRECOCE cardiolinksalute.it/articolo/18558… #CardioLink #Salute • Area Salute per #pazienti Comprendere la salute, con parole semplici #Cuore #Infarto #Ter x.com
Il Ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida per l’uso degli antibiotici nei cani e nei gatti. L’obiettivo è contrastare l’antibiotico-resistenza. Questo argomento non riguarda solo gli ospedali o la medicina umana. Anche gli animali domestici sono c facebook
Antibiotici. Nuove linee guida per cani e gatti: Un uso prudente per fermare la resistenzaIl Ministero della Salute pubblica il documento dedicato agli animali da compagnia. Rischio diffusione di batteri resistenti a causa del loro stretto contatto con l'uomo. quotidianosanita.it
Antibiotici per cani e gatti: le nuove linee guida del Ministero per fermare la resistenza battericaLe nuove linee guida del Ministero sull’uso degli antibiotici in cani e gatti per fermare l’antibiotico-resistenza ... greenme.it