sepsi e salute cosa cambia con le nuove linee guida

Recentemente sono state aggiornate le linee guida sulla gestione della sepsi, una condizione che rappresenta un rischio serio per la salute. La sepsi può svilupparsi da un’infezione iniziale e progredire rapidamente, coinvolgendo tutto il corpo e potenzialmente portando a complicazioni gravi. Le nuove indicazioni mirano a migliorare l’identificazione tempestiva e il trattamento di questa condizione, riducendo i rischi di complicanze e mortalità.

La sepsi spaventa, e a ragione. È una condizione grave e potenzialmente a rapida evoluzione che, da un’infezione localizzata, può coinvolgere tutto l’organismo, fino a mettere in pericolo la vita. Ogni anno colpisce oltre 40 milioni di persone nel mondo ed è tra le principali cause di morte evitabile. Pensiamo solo che in Italia la mortalità per sepsi è la stessa che per il tumore al seno. Qualche giorno fa è stato pubblicato l’aggiornamento delle linee guida della Surviving Sepsis Campaign, firmate da due delle principali società scientifiche mondiali di settore, la European Society of Intensive Care Medicine e la Society of Critical Care Medicine su ‘Intensive Care Medicine and Critical Care Medicine’, con il sostegno di 24 società scientifiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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