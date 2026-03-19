Colesterolo le nuove linee guida | 5 cambiamenti che puoi attuare oggi senza farmaci

L'American Heart Association e l'American College of Cardiology hanno pubblicato nuove linee guida sulla gestione del colesterolo, evidenziando cinque cambiamenti pratici che si possono adottare subito senza ricorrere ai farmaci. Le indicazioni riguardano la dislipidemia, una condizione caratterizzata da uno squilibrio dei lipidi nel sangue, e mirano a favorire approcci più immediati e accessibili per migliorare la salute cardiovascolare.

L’American Heart Association e l’American College of Cardiology hanno pubblicato nuove linee guida per la gestione della dislipidemia, una condizione cardiovascolare che si verifica quando i lipidi nel sangue sono sbilanciati. Il tipo più comune di dislipidemia è l’ipercolesterolemia, termine medico che indica il colesterolo alto, responsabile di circa 4,4 milioni di morti ogni anno nel mondo. Le nuove raccomandazioni, pubblicate sulla rivista scientifica Circulation, rappresentano un cambio di paradigma significativo: l’enfasi si sposta su interventi più precoci e aggressivi nella gestione del colesterolo, con un focus particolare sulle modifiche dello stile di vita prima ancora di ricorrere ai farmaci. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Colesterolo, le nuove linee guida: 5 cambiamenti che puoi attuare oggi senza farmaci Articoli correlati Leggi anche: Chikungunya: le nuove linee guida per i viaggiatori Perché le nuove linee guida Usa “non stravolgono la piramide alimentare”L’endocrinologa Annamaria Colao analizza la nuova piramide alimentare che enfatizza il consumo della carne rossa, bocciando zuccheri e cibi... Contenuti e approfondimenti su Colesterolo le nuove linee guida 5... Temi più discussi: Dislipidemie, nuove linee guida ACC/AHA: nuove categorie di rischio, più spazio a biomarcatori e terapie non statiniche; Colesterolo, nuove linee guida Usa sulla prevenzione cardiovascolare; Colesterolo: nuove linee guida USA, cosa cambia davvero (a partire dai bambini); Colesterolo: la prevenzione con le statine inizia già a 30 anni. Colesterolo: con le nuove linee guida americane la terapia è anticipataUn algoritmo calcola il rischio cardiovascolare per gli adulti tra 30 e 79 anni e ridefinisce completamente le soglie di intervento anche nei più giovani ... ilsole24ore.com Colesterolo: le nuove linee guida per salvare il cuoreColesterolo: le nuove linee guida AHA 2026 anticipano i controlli a 30 anni. Scopri il nuovo calcolatore PREVENT e i rischi della Lipoproteina (a). quotidianodiragusa.it Il colesterolo non riguarda più solo gli adulti: le nuove linee guida USA puntano sulla prevenzione già dall’infanzia e introducono obiettivi più stringenti. Ecco cosa cambia - facebook.com facebook Il colesterolo non riguarda più solo gli adulti: le nuove linee guida USA puntano sulla prevenzione già dall’infanzia e introducono obiettivi più stringenti. Ecco cosa cambia x.com