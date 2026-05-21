Salute mentale | 6.446 pazienti | In crescita soprattutto i minori E mancano posti nelle Rems

Nel corso del 2025, sono stati effettuati oltre 11.000 interventi legati alla salute mentale, esclusi quelli ospedalieri, coinvolgendo circa 6.446 pazienti. L’aumento più significativo riguarda i minori, mentre si registrano carenze di posti disponibili nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems). Questi dati indicano una crescita dell’attenzione e dell’intervento nel settore, con un incremento delle richieste di supporto e una domanda crescente di strutture adeguate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Antonia Casini Oltre 11mila interventi nel 2025 (escludendo quelli ospedalieri) per un totale di 6.446 pazienti. Giorgio Corretti, medico responsabile dell’Unità funzionale Salute mentale adulti – Zona pisana, Asl Toscana Nord Ovest, fa il punto su un settore delicatissimo, quello della salute mentale nell’area pisana che comprende, oltre alla città capoluogo, San Giuliano, Vecchiano, Cascina, Calci, Fauglia, Lorenzana, Crespina e Vicopisano. I numeri sono in aumento? "In lieve crescita rispetto agli anni precedenti, non solo dal punto di vista degli interventi ma soprattutto per la quantità di persone che vengono seguite con continuità. E molte sono giovani o giovanissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salute mentale: 6.446 pazienti: "In crescita soprattutto i minori. E mancano posti nelle Rems" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Relapse and Recovery Sullo stesso argomento L’impegno sulla salute mentale. In Casentino seguiti 900 pazientiBIBBIENA Anche il Casentino ha partecipato alla terza edizione del Festival della salute mentale. Leggi anche: Salute mentale, assistenza solo per mezza giornata: "Pazienti lasciati soli"