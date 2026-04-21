Salute mentale assistenza solo per mezza giornata | Pazienti lasciati soli

In alcune zone della regione, i servizi di assistenza per la salute mentale sono disponibili solo per poche ore al giorno. Questa situazione lascia molte persone con problemi psichici senza supporto continuo, spesso costrette ad affrontare le difficoltà da sole. La riduzione delle ore di assistenza ha suscitato preoccupazioni tra operatori e familiari, che chiedono un ripensamento delle risorse dedicate a queste persone.

La salute mentale a mezzo servizio. Sembrerebbe questo l'indirizzo della Regione Campania rispetto a chi soffre di un qualsiasi disagio psichico. L'indicazione si evincerebbe da un documento inoltrato a tutti i direttori generali delle Asl e contestato dalla Funzione pubblica della Cgil. La nuova.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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