L’impegno sulla salute mentale In Casentino seguiti 900 pazienti

Nel Casentino, circa 900 pazienti sono seguiti da servizi dedicati alla salute mentale. La regione ha preso parte alla terza edizione del Festival della salute mentale, che si è svolto recentemente. L’evento ha coinvolto diverse iniziative e incontri rivolti alla sensibilizzazione e all’assistenza in ambito psicologico. La partecipazione al festival dimostra l’attenzione locale ai temi collegati alla salute mentale e ai servizi disponibili sul territorio.

BIBBIENA Anche il Casentino ha partecipato alla terza edizione del Festival della salute mentale. Con il film "La pazza gioia" proiettato al cinema di Soci e con la lettura di alcune testimonianze che Claudio Repek aveva raccolto nel libro "Il manicomio è casa mia" sulla storia di Mario Stefani, l’ultimo ad uscire dal manicomio di Arezzo. Nato e vissuto nelle montagne casentinesi entrò in manicomio a 15 anni in seguito a crisi epilettiche e non ne uscì più fino alla chiusura della struttura. Ormai ultraottantenne accettò di andare nella rsa di Stia. Un modo per raccontare, insieme alla sua, la storia di tanti malati mentali. E la prospettiva nuova con cui oggi si guarda alle malattie mentali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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