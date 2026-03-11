Fragilità e salute mentale gli ultimi episodi e la solitudine di pazienti e famiglie

Recenti episodi a Napoli e Genova evidenziano come il disagio psichico, la solitudine e le crisi personali possano portare a comportamenti violenti o autolesionistici. Pazienti e famiglie si trovano ad affrontare situazioni difficili, spesso caratterizzate da un rapporto complesso con la salute mentale. Questi eventi sottolineano la presenza di fragilità che coinvolgono individui e contesti familiari.

Rafforzare i servizi territoriali di salute mentale e investire in prevenzione: le priorità per il presidente Sip dopo gli ultimi episodi. “Le tragiche vicende di Napoli e Genova mostrano quanto siano complesse le situazioni in cui disagio psichico, solitudine e crisi personali si intrecciano con episodi di violenza o di autolesionismo. E inevitabilmente pongono l’accento sulla capacità del sistema di intercettare e accompagnare situazioni di grande fragilità”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Guido Di Sciascio, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Bari e presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), dopo il suicidio dell’uomo che aveva accoltellato un’avvocatessa sul bus e l’anziana uccisa dal figlio con problemi di salute mentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

