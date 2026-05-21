Salute Fullerton The Capital Institute | One Health Economy interconnessa al benessere

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - "L'idea della One Health Economy nasce dalla consapevolezza che la nostra salute economica, fisica e mentale, siano in realtà un unico concetto interconnesso e inseparabile. Eppure, abbiamo costruito le nostre istituzioni e il nostro sistema economico come se operassero separatamente da questi altri aspetti. Quella che oggi definiamo una policrisi - un insieme interconnesso e a cascata di problemi ecologici, politici, sociali ed economici - ci sta mostrando che, se proviamo a gestire questi elementi come compartimenti separati, perdiamo la complessità delle loro interconnessioni". Lo ha detto John Fullerton, presidente di The Capital Institute, alla terza edizione del Milan Longevity Summit su concept One Health per ridisegnare il futuro della longevità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Salute, Fullerton (The Capital Institute): "One Health Economy interconnessa al benessere"
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