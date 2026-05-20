Al via Milan Longevity Summit 4 giorni su longevità e One Health Economy

Oggi in città si è aperto il Milan Longevity Summit 2026, un evento internazionale dedicato alla longevità e alla One Health Economy. La manifestazione si svolgerà nei prossimi quattro giorni e coinvolge esperti provenienti da diversi Paesi. L’obiettivo è approfondire le connessioni tra salute umana, ambiente ed economia, con l’intento di esplorare nuove prospettive per il prolungamento della vita. La piattaforma si propone come punto di incontro tra professionisti di settori diversi, in un momento di crescente interesse per queste tematiche.

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