Al via Milan Longevity Summit 4 giorni su longevità e One Health Economy
Oggi in città si è aperto il Milan Longevity Summit 2026, un evento internazionale dedicato alla longevità e alla One Health Economy. La manifestazione si svolgerà nei prossimi quattro giorni e coinvolge esperti provenienti da diversi Paesi. L’obiettivo è approfondire le connessioni tra salute umana, ambiente ed economia, con l’intento di esplorare nuove prospettive per il prolungamento della vita. La piattaforma si propone come punto di incontro tra professionisti di settori diversi, in un momento di crescente interesse per queste tematiche.
Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Ha preso il via oggi il Milan Longevity Summit 2026, la piattaforma internazionale che, attraverso il concetto di One Health, mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. Per 4 giorni, all'Allianz MiCo, il summit trasformerà Milano in un laboratorio internazionale dedicato alla longevità e alla One Health Economy, attraverso un programma multidisciplinare che intreccia ricerca scientifica, salute, innovazione, finanza, tecnologia e trasformazione sociale. Dopo il saluto di benvenuto di Sharon Cittone, Ceo ed Executive Director del Milan Longevity... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Longevità: "One Health" al centro del Milan Longevity Summit, un ecosistema integrato per scienza, imprese e società
Leggi anche: Vivere più a lungo non basta: al Milan Longevity Summit Nicola Marino spiega cosa conta davvero per la longevità
Dal 20 al 23 maggio, NIB biotec parteciperà al Milan Longevity Summit, uno degli eventi internazionali più importanti dedicati al futuro della salute e della qualità della vita. Dopo l’esperienza al Longevity World Forum 2026 di Madrid, continuiamo il nostro perc - Facebook facebook
MILAN (SENIOR WELFARE ORGANISATION) - Results on X | Live Posts & Updates x.com
A Milano il Longevity Rave alle Terme De Montel diventa un esperimento: il Joy Score rileva il benessere che ritmo, movimento e condivisione procurano all'individuoDopo il trend del morning clubbing, è scoppiata la mania dei wellness party. Al Milan Longevity Summit 2026 (dal 20 al 23 maggio, Allianz MiCo – Milano), in collaborazione con Terme De Montel, porta a ... vanityfair.it
Longevity Summit di Milano, la guida agli appuntamenti aperti al pubblico da non perdere: dagli orologi epigenetici al rave del benessere, tutte le nuove tendenzeDal 20 al 23 maggio a Milano il Longevity Summit 2026: scienza, economia e bellezza per vivere meglio più a lungo ... ilfattoquotidiano.it