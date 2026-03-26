Mercato Napoli Coulibaly nel mirino | le parole dell’agente in diretta

Karim Coulibaly, difensore del Werder Brema, è al centro di interesse da parte del Napoli e di altri club europei. L'agente del giocatore, Nochi Hamasor, ha dichiarato durante una trasmissione in diretta che sono in corso trattative con diverse squadre di livello internazionale. La situazione di mercato del calciatore resta quindi in evoluzione, con vari club coinvolti nelle discussioni.

Karim Coulibaly attira l’attenzione del Napoli e di altri grandi club europei. L’agente del difensore del Werder Brema, Nochi Hamasor, conferma i contatti in corso con diverse squadre di livello internazionale. Coulibaly e il Napoli: contatti attivi ma non avanzati. Nochi Hamasor ha rivelato lo stato delle trattative durante un intervento a Stile TV. L’agente non nasconde l’interesse partenopeo ma chiarisce che la situazione non ha raggiunto fasi definitive. “Siamo in contatto con più club perché quando un giovane si esprime così è normale ricevere interesse” ha dichiarato Hamasor. Il procuratore precisa che i colloqui coinvolgono squadre diverse senza ancora individuare rapporti privilegiati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Coulibaly nel mirino: le parole dell’agente in diretta Articoli correlati Napoli, le parole dell’agente spiazzano il club: l’annuncio dopo la cessioneIl calciomercato invernale, seppure con tantissime difficoltà, è ormai giunto al termine. Ederson dell'Atalanta nel mirino di una big spagnola: le ultime sul mercatoDinamicità del mercato dei calciatori e valutazioni costanti sui profili in grado di elevare la posta in palio caratterizzano le trattative tra club... Tutti gli aggiornamenti su Mercato Napoli Temi più discussi: Dalla Germania – Il Napoli pesca in Bundes: idea Coulibaly per la difesa. Sfida a 4 top club! I dettagli; Napoli su Karim Coulibaly: Manna sfida le big d'Europa; Mercato, anche il Napoli su Coulibaly del Werder Brema: tanta concorrenza sul classe 2007!; Dalla Germania - Il Napoli valuta il 2007 Coulibaly! Spunta la valutazione del Werder Brema per il centrale difensivo. Mercato, anche il Napoli su Coulibaly del Werder Brema: tanta concorrenza sul classe 2007!Secondo quanto riportato da Bild e ripreso dal portale TuttoNapoli, il giovane difensore del Werder Brema Karim Coulibaly ha ... ilnapolionline.com Coulibaly, l'agente apre: Pronto a venire a Napoli! Contatti avviati, ma ci sono altri club...Calciomercato Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra di Raffaele Auriemma è intervenuto Nochi Hamasor, agente di Karim Coulibaly, difensore del Werder Brema accostato ... msn.com CdS – #Napoli, niente più blocco del mercato: una vittoria simbolica del club azzurro - facebook.com facebook Napoli, mai più mercato bloccato: la Figc cambia le regole. Tutte le novità #mercato x.com