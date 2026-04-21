Il futuro di Mario Gila, difensore della Lazio, resta al centro di voci di mercato dopo le dichiarazioni rilasciate dal suo agente. Oltre alla Lazio, anche il Napoli si è mostrato interessato all’acquisto del giocatore, alimentando le trattative tra le società. Le parole dell’agente hanno acceso un confronto tra le parti coinvolte, senza che siano ancora stati ufficializzati eventuali trasferimenti. La situazione rimane in evoluzione e da seguire nei prossimi giorni.

Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato

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