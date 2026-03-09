Allarme in serata in un' abitazione di Bedonia | incendio a partire dalla canna fumaria

Nella serata di lunedì 9 marzo, un incendio si è sviluppato in un'abitazione di via dello Sport a Bedonia, coinvolgendo la canna fumaria. L'allarme è scattato intorno alle 20:30, con i vigili del fuoco intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

Nella serata di lunedì 9 marzo si è sviluppato un incendio in un'abitazione in via dello Sport a Bedonia. Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Borgotaro. Gli operatori del 125 hanno lavorato per spegnere le fiamme. Sul posto anche una pattugli dei carabinieri della stazione di Bedonia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.