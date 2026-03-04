Colorno incendio in un' abitazione a partire dalla canna fumaria

Mercoledì 4 marzo, intorno alle 14, un incendio si è sviluppato in un’abitazione lungo la strada per San Polo Torrile a Colorno. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria e hanno coinvolto l’interno dell’abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause precise dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Verso le ore 14 di mercoledì 4 marzo si è sviluppato un incendio, dovuto a cause ancora da accertare, all'interno di un'abitazione a Colorno, lungo la strada per San Polo Torrile. Il rogo è nato a partire dalla canna fumaria. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, partiti con una squadra e con l'autoscala, dalla caserma di via Chiavari. La situazione è sotto controllo, l'intervento si è concluso dopo meno di un'ora.