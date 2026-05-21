Salita di San Lucchese | Lavori necessari per renderla più bella

Lavori di restauro sono in corso sulla salita di San Lucchese, la strada in mattoni rossi che conduce all’abbazia dedicata al patrono di Poggibonsi. La riqualificazione mira a migliorare l’aspetto della via, considerata uno dei punti più suggestivi della città. La fase finale degli interventi è in corso, con l’obiettivo di rendere la strada più bella e valorizzare l’area storica. Le operazioni sono state avviate per eseguire lavori necessari al miglioramento della via.

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La storica strada in mattoni rossi di San Lucchese sarà ancora più bella. Rush finale per la riqualificazione della via in salita che porta all’abbazia dedicata al patrono di Poggibonsi, uno degli angoli più belli della città. L’intervento di manutenzione straordinaria, realizzato con un investimento del Comune di 350.000 euro, a breve sarà ultimato. "Si tratta di una strada particolare, anche per la sua forte pendenza, e anche una delle più suggestive del nostro territorio – afferma la sindaca Susanna Cenni – Le condizioni della pavimentazione hanno reso necessario questo intervento di preceduto dai lavori di Acque spa per il rinnovamento della rete idrica, altrettanto indispensabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salita di San Lucchese: "Lavori necessari per renderla più bella" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori all’Arechi, Zambrano: “Soldi sottratti ad altri lavori necessari ai cittadini”Tempo di lettura: 3 minutiSullo Stadio Arechi e sulla possibilità di finanziare i lavori con fondi diversi da quelli promessi, il candidato a Sindaco... Leggi anche: Le zebrette vincono il derby con la Lucchese. Decisiva una bella punizione di Pardini al 95’ Rush finale per la riqualificazione della salita a mattoni di San LuccheseProcede il cantiere del Comune per il restauro di una delle strade più caratteristiche del centro. Investimento dal Bilancio di 350.000 euro POGGIBONSI. Rush finale per i lavori di riqualificazione de ... ilcittadinoonline.it Poggibonsi: via ai lavori! Parte la riqualificazione della salita di San Lucchesedi Marco BrogiRestyling in vista per uno degli angoli più suggestivi di Poggibonsi. Al via la riqualificazione della storica salita a mattoni di San Lucchese. Le operazioni di cantiere prenderanno il ... lanazione.it