Le zebrette hanno conquistato la vittoria nel derby contro la Lucchese grazie a una punizione di Pardini al 95’. Nella giornata finale del campionato nazionale, il Seravezza ha battuto il Lentigione 4-1, con doppietta di Rosati, più i gol di Ricci e Spella.

Nazionale. Ultima giornata. Il Seravezza piega con un bel 4-1 il Lentigione. A segno Rosati 2, Ricci e Spella. "Abbiamo fatto una buona prestazione, a differenza delle ultime giornate, e siamo stati bravi in fase realizzativa. Ringrazio i ragazzi per questa stagione e la società per questa opportunità", è il commiato di Cristiano Rolla. Il Camaiore passa 2-1 a Prato con Del Marco e Tabarrani. Classifica: Vis Modena 61; Imolese 52; Sasso Marconi 50; Tau 49; Pistoiese e Lentigione 47; Seravezza 46; Correggese 45; Camaiore 33; Sammaurese 32; Ghivibirgo 26; Prato 25; San Marino 22; Coriano 19. Regionale Élite. Il Forte dei Marmi fa 1-1 a Lamporecchio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le zebrette vincono il derby con la Lucchese. Decisiva una bella punizione di Pardini al 95’

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Anche Vasco Rossi rende merito alla Lucchese e ai suoi tifosi. - facebook.com facebook

Sulle #SP15 "Lucchese Romana", senso unico alternato per il restringimento della carreggiata dal km 4+000 al km 8+100, nel Comune di Fucecchio, dal #14aprile al #30aprile h24 #viabiliTOS @CittaMetro_FI x.com