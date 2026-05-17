Sul cantiere dello Stadio Arechi, il responsabile dei lavori ha dichiarato che i fondi utilizzati sono stati sottratti ad altri progetti ritenuti necessari per la comunità. La questione riguarda la gestione delle risorse finanziarie destinate alle opere pubbliche, con particolare attenzione agli interventi che in passato sono stati prioritari. La discussione si concentra sulle modalità di assegnazione dei fondi e sulla trasparenza delle decisioni prese per la realizzazione dei lavori.

Tempo di lettura: 3 minuti Sullo Stadio Arechi e sulla possibilità di finanziare i lavori con fondi diversi da quelli promessi, il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano è intervenuto all’inizio della sua campagna elettorale, con la prima conferenza stampa convocata, in data 9 aprile, subito dopo la presentazione della sua candidatura. Oggi Zambrano prende atto della possibilità di intervenire sui lavori già precedentemente avviati, con fondi di coesione e un iter che in parte permetterà di porre rimedio agli errori commessi dalla precedente amministrazione regionale, evitando di certo contenziosi costosissimi; resta, secondo il candidato a Sindaco di Salerno, il comportamento irresponsabile della precedente amministrazione regionale come i soldi ieri e oggi sottratti ad altri eventuali lavori necessari ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori all’Arechi, Zambrano: “Soldi sottratti ad altri lavori necessari ai cittadini”

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