Salita alla Guardia 2026 | torna la storica corsa podistica sull’ex guidovia verso il Santuario
Domenica 24 maggio si terrà la 19ª edizione della Salita alla Guardia, intitolata al Memorial Federico Queirolo. La corsa si svolge sulla ex guidovia che collega la Gaiazza di Ceranesi al Santuario della Madonna della Guardia, percorrendo 6,7 chilometri. La manifestazione è molto conosciuta nella Val Polcevera e nella regione ligure, attirando numerosi partecipanti ogni anno. La gara rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di corsa e per le comunità locali.
Domenica 24 maggio torna la 19ª Salita alla Guardia – Memorial Federico Queirolo: una delle manifestazioni podistiche più caratteristiche della Val Polcevera e del panorama ligure, 6,7 km dalla Gaiazza di Ceranesi al Santuario della Madonna della Guardia. In programma gara competitiva e non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Tra una settimana si sale. Domenica 24 maggio 2026 torna la 19ª Salita alla Guardia – Memorial Federico Queirolo: 6,7 km lungo lo storico percorso dell’ex guidovia del Monte Figogna, dalla Gaiazza al Santuario della Madonna della Guardia. Non è una ga facebook
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