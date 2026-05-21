Salita alla Guardia 2026 | torna la storica corsa podistica sull’ex guidovia verso il Santuario

Domenica 24 maggio si terrà la 19ª edizione della Salita alla Guardia, intitolata al Memorial Federico Queirolo. La corsa si svolge sulla ex guidovia che collega la Gaiazza di Ceranesi al Santuario della Madonna della Guardia, percorrendo 6,7 chilometri. La manifestazione è molto conosciuta nella Val Polcevera e nella regione ligure, attirando numerosi partecipanti ogni anno. La gara rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di corsa e per le comunità locali.

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