C’è la SanLazzaRun corsa podistica non competitiva

Oggi si svolge la SanLazzaRun, una corsa podistica non competitiva organizzata dalle parrocchie di San Lazzaro e San Francesco in collaborazione con U.S. Zinella. L’evento, che si ripete annualmente, si terrà nel quartiere interessato e vedrà la partecipazione di atleti di diverse età. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione tra i cittadini e gli appassionati di corsa della zona.

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Le parrocchie di San Lazzaro e San Francesco, insieme a U.S. Zinella, annunciano il rilancio della SanLazzaRun, corsa podistica non competitiva che avrà luogo oggi. L’evento si svolgerà nel contesto della Festa della Famiglia con lo scopo di riunire la comunità di San Lazzaro e dintorni nel segno di sport e aggregazione, realizzato grazie anche al supporto di Atletica Castenaso, comitato podistico bolognese, UISP-comitato di atletica leggera e Avis di San Lazzaro che ne cureranno la visibilità, dando aiuto coi propri volontari. Già disputata nel 2018 e 2019, questa terza edizione della SanLazzaRun vuole rinnovare un appuntamento già di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è la SanLazzaRun, corsa podistica non competitiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torna Vivicittà, 38° edizione della manifestazione podistica non competitiva ricca di tante novitàPresentata questa mattina, a Palazzo della Città, la 38° edizione della corsa “Vivicittà”, in programma domenica 12 aprile. Giaveno, linea 511 deviazioni per la corsa podistica: nuovi orari? Cosa sapere Linea 511 Torino-Giaveno deviazione domenica 3 maggio dalle 9:30 alle 12:00.