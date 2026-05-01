Giaveno linea 511 deviazioni per la corsa podistica | nuovi orari

Domenica 3 maggio, la linea 511 Torino-Giaveno subirà delle deviazioni tra le 9:30 e le 12:00 a causa di una corsa podistica. Durante questa fascia oraria, il nuovo capolinea sarà spostato a Piazza Operatori della Pace per il II° Trofeo Città di Giaveno. I passeggeri sono invitati a prendere nota di questa modifica negli orari e nei percorsi abituali.

? Cosa sapere Linea 511 Torino-Giaveno deviazione domenica 3 maggio dalle 9:30 alle 12:00.. Nuovo capolinea a Piazza Operatori della Pace per il II° Trofeo Città di Giaveno.. Domenica 3 maggio 2026, tra le ore 9:30 e le 12:00, il servizio della linea 511 Torino–Giaveno subirà variazioni temporanee a causa del II° Trofeo Città di Giaveno. La manifestazione podistica imporrà la chiusura al traffico di diverse vie nel centro cittadino, costringendo i bus GTT a modificare il percorso abituale. La corsa extraurbana non potrà completare l’intero tragitto previsto dai soliti orari. Per gestire il passaggio dei mezzi durante la gara, verrà istituito un capolinea provvisorio in Piazza Operatori della Pace, dove i bus si fermeranno per riorganizzare il servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giaveno, linea 511 deviazioni per la corsa podistica: nuovi orari Notizie correlate Bus, nuovi orari sperimentali sulla linea Rossiglione-GenovaA partire da lunedì 9 febbraio verrà introdotta una variazione alla programmazione del mattino della linea 702 Rossiglione-Genova. Trenord, nuovi orari della linea S4 (dimezzata): capolinea a Palazzolo per 30 treniIn un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta… Per la febbre nei bambini, al Policlinico di...