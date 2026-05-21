Salim El Koudri l’enigma dei due fotoritratti tra cialtronaggine e razzismo
Recentemente sono stati diffusi due diversi fotoritratti di un uomo di 31 anni, attualmente detenuto con accuse di strage e lesioni aggravate. Uno dei ritratti, in bianco e nero, lo mostra con un’espressione tormentata, mentre l’altro, a colori, lo ritrae con un volto sereno. Entrambe le immagini sono state pubblicate sui mezzi di comunicazione, suscitando curiosità e domande sulla percezione dell’uomo e sul modo in cui viene rappresentato nell’informazione. La presenza di due immagini così diverse ha attirato l’attenzione di chi si occupa di cronaca e di rappresentazione mediatica.
In tanti ci eravamo accorti che sui giornali e in tv giravano 2 fotoritratti di Salim El Koudri, il 31enne di Modena ora in carcere con accuse di strage e lesioni aggravate: quella in bianco e nero di un giovane arabo dalla faccia tormentata; e quella a colori di un giovane arabo dal volto sereno. L’enigma è durato 48 ore: l’ha sciolto Facta, il progetto giornalistico anti-bufale gestito dalla società editrice di Pagella Politica. Mentre Ansa e Corriere della Sera hanno pubblicato la foto giusta (quella in bianco e nero), Repubblica e Stampa hanno invece usato quella a colori, che era la foto di un’altra persona. All’origine dello scambio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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