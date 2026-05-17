Due uomini egiziani hanno disarmato Salim El Koudri in un episodio che ha attirato l’attenzione. I loro nomi non sono stati resi noti, ma sono stati identificati come coinvolti nell’azione assieme a Luca Signorelli. La vicenda, avvenuta in un contesto di tensione, si è conclusa senza incidenti gravi grazie al loro intervento. Nessuno dei tre ha cercato notorietà o riconoscimenti pubblici, e il loro gesto sembra aver evitato conseguenze peggiori.

Non cercano applausi né riflettori. Eppure il loro gesto, insieme a quello di Luca Signorelli, è stato decisivo per fermare Salim El Koudri, il 31enne che sabato ha investito volontariamente diversi passanti in via Emilia, a Modena, seminando il panico e causando otto feriti, alcuni dei quali gravissimi. Tra le persone intervenute per bloccarlo ci sono anche Osama e Mohammed Shalaby, padre e figlio egiziani che vivono in Italia da anni. Il coraggio durante la colluttazione. Nei momenti più drammatici dell’aggressione, mentre Luca Signorelli cercava di fermare El Koudri ed era impegnato in una violenta colluttazione con lui, i due non hanno esitato a intervenire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi sono i due egiziani che hanno disarmato Salim El Koudri

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