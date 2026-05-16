A Modena, un video diffuso sui social mostra un episodio avvenuto in centro, dove un uomo ha tentato di bloccare un 31enne coinvolto in un incidente. Nel filmato si vede l’uomo che si confronta con l’autore dell’investimento, che impugna un coltello e cerca di colpirlo. Durante la scena, due ragazzi intervengono per aiutare a fermare l’aggressore e mettere fine allo scontro. La sequenza si ferma prima di ulteriori sviluppi, lasciando emergere il momento di tensione tra le persone coinvolte.

Un video di pochi secondi diffuso sui social mostra il momento in cui Luca Signorelli, l’uomo che per primo ha cercato di fermare il 31enne che ha travolto un gruppo di passanti in centro a Modena, lotta con l’investitore, Salim El Koudri, che cerca di colpirlo con un coltello. Nel filmato Signorelli è a terra, ferito, e viene soccorso da due giovani, che lo aiutano a bloccare l’aggressore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, la lotta tra Salim El Koudri e l’uomo che lo ha braccato: due ragazzi intervengono e aiutano a fermare l’aggressore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Salim El Koudri: chi è l'uomo che in auto ha travolto la folla di pedoni a ModenaSi chiama Salim El Koudri l'uomo che sabato pomeriggio (16 maggio) alla guida di un'auto ha travolto a tutta velocità alcuni pedoni in centro a...

Leggi anche: Salim El Koudri, chi è l’uomo di 31 anni che ha investito 8 persone a Modena

Venerdì 8 maggio alle 20:30 si chiude il torneo #SerieB La griglia #Playoff Qualificate #Frosinone, #Monza (una delle due salirà in #SerieA), #Palermo, #Catanzaro #Modena e #JuveStabia Lotta tra #Avellino, #Cesena e #Mantova per l'ultimo posto disponibil x.com

Se Delia non sa quel che canta. L’ingenua manomissione di Bella Ciao al Concertone si può spiegare solo in un modo. Tra slogan e riletture improvvisate, il Primo Maggio rischia di smarrire memoria e significato: quando il palco diventa vetrina più che raccon reddit