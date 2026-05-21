Salim El Koudri l' audio della sorella in lacrime | Non so se riuscirò a guardarlo ma gli vorrò bene
Un audio diffuso dall’avvocato di Salim El Koudri mostra la sorella in lacrime, mentre commenta la propria incertezza nel riuscire a guardare il fratello, esprimendo comunque affetto nei suoi confronti. Nell’audio, la donna dice che tutti i pensieri sono rivolti ai feriti. La registrazione è stata resa pubblica come parte delle comunicazioni legali in corso. La vicenda coinvolge anche il coinvolgimento di altre persone e le conseguenze di un episodio ancora in fase di accertamento.
La sorella di Salim El Koudri, il 31enne che si è lanciato con l’auto sulla folla in centro a Modena, ha chiesto scusa alle persone coinvolte e alle loro famiglie. “Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace, ogni pensiero è per i feriti“, ha detto. Sul fratello: “Non possiamo neanche smettere di volergli bene, lo andremo a trovare ma non sappiamo quando.non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi“. L'audio della sorella di Salim El Koudri in lacrime "Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi" Il pensiero ai feriti e alle loro famiglie L’audio della sorella di Salim El Koudri in lacrime Le parole della giovane sono contenuto in un audio diffuso dal legale di Salim El Koudri, Fausto Gianelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sullo stesso argomento
Salim El Koudri e il lavoro chiesto alla Nato: «Come si mangia in mensa?». La sorella: «Io femminista»Salim El Koudri, l’uomo dell’attentato di Modena, qualche anno fa ha telefonato alla base Nato di Camp Derby per chiedere un lavoro.
Carmen, la sorella di Salim El Koudri: «Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti»«È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste…ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa...
Non ci sono parole di scuse, non so se riusciremo a guardare mio fratello Salim negli occhi: l’audio commovente di Carmen: El Koudri ha falciato 8 persone in centro a Modena con la sua auto, la sorella: Mai in vita mia avrei immaginato… dlvr.it/TSfCwk ? ? x.com
Tutta la disperazione della sorella di Salim El Koudri in un audio facebook
Nessun elemento per collegare il gesto alla patologia psichiatrica, la gip di Modena su Salim El Koudri: Rischio che ripeta il gesto o fugga reddit
Modena, Salim El Koudri e l'ossessione per il lavoro: È perché sono straniero, ecco la verità. Il precedente del padreLa strage di Modena — un'auto lanciata sabato 17 maggio contro i passanti in via Emilia Centro — ha un nome e un volto: Salim El Koudri, 31 anni. Gli investigatori di Digos ... leggo.it
Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore Salim El KoudriÈ Salim El Koudri l’uomo fermato per aver investito e ferito sette persone lanciandosi nel centro di Modena con la propria auto, una Citroen C3 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Nato nel 1995 in provinc ... tg24.sky.it