Salim El Koudri l' audio della sorella in lacrime | Non so se riuscirò a guardarlo ma gli vorrò bene

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un audio diffuso dall’avvocato di Salim El Koudri mostra la sorella in lacrime, mentre commenta la propria incertezza nel riuscire a guardare il fratello, esprimendo comunque affetto nei suoi confronti. Nell’audio, la donna dice che tutti i pensieri sono rivolti ai feriti. La registrazione è stata resa pubblica come parte delle comunicazioni legali in corso. La vicenda coinvolge anche il coinvolgimento di altre persone e le conseguenze di un episodio ancora in fase di accertamento.

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La sorella di Salim El Koudri, il 31enne che si è lanciato con l’auto sulla folla in centro a Modena, ha chiesto scusa alle persone coinvolte e alle loro famiglie. “Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace, ogni pensiero è per i feriti“, ha detto. Sul fratello: “Non possiamo neanche smettere di volergli bene, lo andremo a trovare ma non sappiamo quando.non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi“. L'audio della sorella di Salim El Koudri in lacrime "Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi" Il pensiero ai feriti e alle loro famiglie L’audio della sorella di Salim El Koudri in lacrime Le parole della giovane sono contenuto in un audio diffuso dal legale di Salim El Koudri, Fausto Gianelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Salim El Koudri, l'audio della sorella in lacrime: "Non so se riuscirò a guardarlo, ma gli vorrò bene"
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