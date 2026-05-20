Salim El Koudri e il lavoro chiesto alla Nato | Come si mangia in mensa? La sorella | Io femminista

Salim El Koudri, coinvolto nell’attentato di Modena, aveva chiamato alcuni anni fa la base NATO di Camp Derby per chiedere un’occupazione. La richiesta di lavoro è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche, e nel frattempo la sorella ha affermato di essere una femminista. La vicenda ha suscitato attenzione in relazione alla sua precedente richiesta di impiego presso la struttura militare. Nessuna ulteriore informazione sui risvolti legali o sulle motivazioni di El Koudri è stata diffusa al momento.

Salim El Koudri, l’uomo dell’ attentato di Modena, qualche anno fa ha telefonato alla base Nato di Camp Derby per chiedere un lavoro. E voleva sapere come si mangiava alla mensa della base. Mentre ha attaccato Chiara Ferragni con un video su Instagram perché «questo è il Paese dove chi truffa le persone fa i soldi». E secondo il suo avvocato Fausto Giannelli queste sono le prove dei suoi disturbi di natura psichiatrica. Mentre sua sorella si definisce «una femminista». «Io non porto il velo, vesto come veste qualunque donna italiana, parlo male l’arabo e benissimo l’italiano. Io sono italiana, anzi io sono modenese ». E a chi parla di integrazione replica: «Noi non siamo immigrati da integrare, per la semplice ragione che siamo nati e cresciuti in questo Paese. 🔗 Leggi su Open.online

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Auto sulla folla a Modena, Voleva uccidere tutti - Vita in diretta 18/05/2026

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