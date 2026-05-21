Salim El Koudri e la presunta testimone | 40 mila euro per la strage di Modena

Una donna che si presenta come testimone sostiene di aver incontrato Salim El Koudri prima dell’attentato avvenuto a Modena. Secondo la sua testimonianza, avrebbe ascoltato El Koudri parlare con un uomo più anziano di nazionalità straniera. La donna afferma inoltre di aver ricevuto una somma di circa 40 mila euro, legata a quella vicenda. Le dichiarazioni sono al centro di un’indagine in corso, che cerca di chiarire i dettagli di quell’incontro e il suo possibile collegamento con l’attentato.

Una presunta testimone dice di aver incrociato Salim El Koudri prima dell’ attentato di Modena. L’avrebbe sentito parlare con «uno straniero più anziano». Diceva «che l’avrebbero visto tutti». E aggiungeva che «sarebbero stati pagati 40 mila euro e se andrà bene avrebbero preso anche di più ». La testimone oggi, sotto anonimato, parla con Il Giornale. Ma gli investigatori hanno già verificato le sue parole. E le hanno giudicate prive di riscontri. La testimone è infatti andata in questura sabato sera subito dopo la strage: «Nell’immediato non sono stati trovati riscontri diretti, ma quanto riferito rimane all’attenzione», è quanto hanno fatto sapere gli inquirenti. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chi è Salim El Koudri, il 31enne fermato per la strage di ModenaDietro il pomeriggio di terrore che ha sconvolto il centro storico di Modena c’è il volto di Salim El Koudri, 31 anni, l’uomo fermato con l’accusa di...

Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri indagato per strage e lesioni aggravate: l'ipotesi di chi indagaVanno avanti le indagini su Salim El Koudri, che sabato 16 maggio ha seminato il panico nel centro di Modena piombando con l’auto sulla folla e...

E' stata disposta l'osservazione psichica per Salim El Koudri, il 31enne che si è lanciato in auto sulla folla a Modena e che aveva seguito un percorso terapeutico. Jacopo Cecconi ha sentito Fabrizio Starace, ex direttore del dipartimento di Salute mentale x.com

Nessun elemento per collegare il gesto alla patologia psichiatrica, la gip di Modena su Salim El Koudri: Rischio che ripeta il gesto o fugga reddit

No, Salim El Koudri non era un terrorista islamico: tutte le bugie sulla radicalizzazione dell’aggressore di ModenaIl pomeriggio di sabato 16 maggio, il 31enne Salim El Koudri prende un coltello dalla cucina della casa di Ravarino dove vive con i genitori e la sorella, e sale sulla sua Citroen C3. Non sa perché lo ... fanpage.it

Le email di Salim El Koudri all'università di Modena: Voglio lavorare. Le frasi contro i cristiani e il vostro Gesù CristoIl 27 aprile 2021 l'autore della tentata strage scrisse diverse email chiedendo un lavoro come impiegato. Il tono è sprezzante, ma l'ipotesi del movente religioso resta poco convincente. Il ministro ... today.it