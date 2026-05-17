Nella serata di ieri, un'auto ha investito diverse persone in un'area pedonale di Modena, causando numerosi feriti. La polizia ha immediatamente avviato le indagini, e tra le persone ascoltate figura anche un uomo di nazionalità straniera. L’indagato, attualmente sotto inchiesta, è sospettato di aver causato intenzionalmente l’incidente. Le autorità hanno sequestrato l’auto e stanno raccogliendo testimonianze per chiarire i dettagli della vicenda. Nessun dettaglio sui moventi è stato ancora diffuso.

Vanno avanti le indagini su Salim El Koudri, che sabato 16 maggio ha seminato il panico nel centro di Modena piombando con l’auto sulla folla e ferendo gravemente diverse persone. Il 31enne è indagato per strage e lesioni aggravate, esclusa per il momento la pista terrorismo. Finora non sono stati trovati elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi estremisti o jihadisti. L’ipotesi prevalente in questa fase è quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali per cui era in cura. Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri accusato di strage Le ipotesi sul motivo del gesto I profili social oscurati da... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri indagato per strage e lesioni aggravate: l'ipotesi di chi indaga

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Auto sulla folla a Modena: Salim El Koudri voleva fare una strage

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