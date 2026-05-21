Salernitano blitz antidroga | nuove misure per due irpini coinvolti

Oggi a Salerno, le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale locale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'operazione ha coinvolto due persone provenienti dalla provincia di Avellino, nel quadro di un'azione volta a contrastare il traffico di droga. La Guardia di Finanza ha effettuato controlli e perquisizioni, confermando l'intervento di misure restrittive nei confronti dei soggetti coinvolti.

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