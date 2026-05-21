Salernitano blitz antidroga | nuove misure per due irpini coinvolti
Oggi a Salerno, le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale locale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'operazione ha coinvolto due persone provenienti dalla provincia di Avellino, nel quadro di un'azione volta a contrastare il traffico di droga. La Guardia di Finanza ha effettuato controlli e perquisizioni, confermando l'intervento di misure restrittive nei confronti dei soggetti coinvolti.
Stamattina la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Salerno, su delega della Direzione distrettuale antimafia. I provvedimenti riguardano altri quattro indagati nell'ambito di un'indagine su traffici di stupefacenti.Tra questi, due sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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