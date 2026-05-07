Blitz antidroga nel Napoletano 26 misure cautelari | smantellate due piazze di spaccio legate ai clan

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno condotto un’operazione antidroga tra i comuni di Sant’Antimo, Sant’Arpino, Casandrino e Grumo Nevano, che ha portato all’esecuzione di 26 misure cautelari. Durante l’intervento sono stati sequestrati i vertici di due gruppi criminali collegati ai clan locali. L’azione ha portato allo smantellamento di due piazze di spaccio attive nell’area nord della provincia di Napoli.

Operazione antidroga dei carabinieri tra Sant’Antimo, Sant’Arpino, Casandrino e Grumo Nevano: sequestrati i vertici di due gruppi criminali collegati ai clan Verde e Ranucci Nuovo colpo al traffico di droga nell’area nord della provincia di Napoli. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito un’importante operazione antidroga che ha portato allo smantellamento di due gruppi criminali attivi nelle piazze di spaccio tra Sant’Antimo, Sant’Arpino, Casandrino e Grumo Nevano. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari: 18 persone sono finite in carcere, mentre per altre 8 sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Blitz antidroga nel Napoletano, 26 misure cautelari: smantellate due piazze di spaccio legate ai clan Notizie correlate Blitz antidroga, 7 misure cautelari per spaccio di cocaina e crackTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata da questa... Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackUn’operazione articolata, costruita nel tempo attraverso riscontri investigativi puntuali, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le immagini del blitz antidroga nel Napoletano, colpito il clan Russo attivo a Nola: 23 arresti; Operazione antidroga dei carabinieri nel Napoletano, 26 arresti; Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan Russo; Blitz nei quartieri spagnoli: sequestrati locali, 23 immobili e 48 rapporti bancari. Operazione antidroga dei carabinieri nel Napoletano, 26 arrestiOperazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che coordinati dalla Dda di Napoli hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nel Nap ... ilroma.net Le immagini del blitz antidroga nel Napoletano, colpito il clan Russo attivo a Nola: 23 arrestiLa polizia di Stato ha eseguito nel Napoletano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone g ... virgilio.it Blitz antidroga all’alba: elicottero e Carabinieri blindano il porto di Bisceglie BISCEGLIE – Risveglio movimentato per la città di Bisceglie, dove dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione di contrasto allo spaccio e alla vendita di sostanze stupefacenti. - facebook.com facebook Brescia Calcio e crediti fittizi, Alfieri arrestato in un blitz antidroga x.com