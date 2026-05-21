Salernitana-Brescia la carica dei 25mila | comincia la prevendita dei biglietti

La prevendita dei biglietti per la partita tra Salernitana e Brescia, valida per le semifinali playoff, ha registrato un forte interesse tra i tifosi. Si prevede che almeno 25.000 spettatori riempiranno gli spalti dello stadio Arechi domenica 24 maggio alle 21, quando si svolgerà il fischio d’inizio. La gara rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre e ha attirato l’attenzione di molti appassionati, pronti a sostenere le rispettive formazioni.

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