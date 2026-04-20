Avellino-Bari al via la prevendita dei biglietti

Martedì 21 aprile 2026 alle 15:00 sarà avviata la vendita dei biglietti per la partita tra Avellino e Bari, in programma venerdì 24 aprile alle 21:00 allo stadio Partenio – Lombardi. L’incontro si inserisce nella trentaseiesima giornata del campionato di calcio. L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato l’apertura della prevendita per questa gara.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 21 aprile 2026, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Bari che verrà disputato venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentaseiesima giornata del campionato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Avellino-Pescara, al via la prevendita dei biglietti Leggi anche: Monza-Avellino, al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Avellino-Bari 1-1 Primavera 2: D'Auria salva i lupi all'89'; Tabellino partita Avellino vs Bari; Crisi Bari, squadra in ritiro in vista dell’Avellino dopo la disfatta col Venezia; Pianeta 'Galletti': la Primavera impatta in casa Avellino. Bari-Avellino: termina 1-1 al San NicolaOccasioni da entrambe le parti, reti di Dickmann al 52’ e di Biasci al 68’. Il match della 18ª giornata Bari e Avellino si dividono la posta in palio con un 1-1 al termine di un match equilibrato al ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari-Avellino 1-1: Biasci risponde a Dickmann, lupi indenni al San NicolaSecondo pareggio consecutivo: l'Avellino riacciuffa il Bari e resta a +5 sulla zona playout. Al San Nicola succede tutto nella ripresa: sblocca Dickmann al 52', impatta Biasci al 68'. ilmattino.it IL BARI IN RITIRO DA MARTEDÌ I biancorossi sosterranno l’ultimo allenamento martedì per poi lasciare il capoluogo e preparare la delicata sfida di Avellino di venerdì sera. - facebook.com facebook