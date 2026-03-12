Sabato al PalabancaSport Gara 2 dei Quarti di Finale Continua la prevendita dei biglietti per assistere alla gara

Sabato al PalabancaSport si terrà Gara 2 dei Quarti di Finale del campionato, con la prevendita dei biglietti ancora aperta. La squadra di Piacenza, che ha già conquistato il pass per le Semifinali di Cev Volleyball Cup, torna in campo per affrontare l’avversario nel match programmato alle 18. La partita si svolgerà davanti al pubblico e sarà valida per la fase a eliminazione diretta.

Dopo aver staccato il pass per le Semifinali di Cev Volleyball Cup, Gas Sales Bluenergy Piacenza si rituffa in campionato e sarà impegnata sabato 14 marzo (ore 18.00 diretta Rai Sport e VBTV) al PalabancaSport per affrontare Valsa Group Modena in Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.Gara 1 è stata vinta al tie break da Modena, si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per le Semifinali, chi perde giocherà i Play Off 5°.Sfida numero ventisei quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono venticinque i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Play Off Scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega e il bilancio è a favore di Modena che si è aggiudicata 13 sfide contro le 12 vittorie di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

