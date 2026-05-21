Salernitana ai playoff | Cosmi orgoglioso ma ammonito a Ravenna

La salernitana si prepara ai playoff con il tecnico in panchina, nonostante un ammonimento subito in occasione della partita contro il Ravenna. La squadra ha conquistato la qualificazione grazie a un episodio decisivo negli ultimi minuti, che ha permesso di controllare il risultato e gestire il finale con fiducia. La prossima sfida contro il Brescia si svolgerà senza la presenza in panchina del tecnico, che sarà sostituito da un collaboratore. Questo cambiamento potrebbe influenzare la strategia in campo.

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? Punti chiave Come influenzerà l'assenza di Cosmi in panchina la sfida contro il Brescia?. Quale episodio chiave ha permesso alla Salernitana di gestire il finale?. Perché la prestazione di Donnarumma è stata decisiva per il risultato?. Chi sono le altre tre squadre che sfidano la Salernitana nei playoff?.? In Breve Gol di Villa e superiorità numerica garantiscono il successo al Benelli di Ravenna.. Antonio Donnarumma garantisce la porta inviolata grazie a uscite precise e sicure.. Cosmi dovrà seguire la sfida d'andata contro il Brescia direttamente dalla tribuna.. Il confronto finale per la Serie B vedrà contrapposte Salernitana e Brescia.. La Salernitana conquista il pass per le semifinali dei playoff di Serie C espugando il campo del Benelli, permettendo a Serse Cosmi di celebrare un traguardo fondamentale per il ritorno in categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salernitana ai playoff: Cosmi orgoglioso ma ammonito a Ravenna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PLAY OFF/ Ravenna-Salernitana, i convocati di Cosmi: abbondanza per i granataTempo di lettura: < 1 minutoAl termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 27 calciatori per la sfida in programma... Leggi anche: PLAY OFF/ Ravenna-Salernitana, Cosmi orientato ad un solo cambio rispetto all’andata Playoff Serie C, è il giorno di Casertana-Salernitana: Cosmi si affida ai titolarissimi salernonotizie.it/2026/05/10/pla… x.com La Salernitana fa il bis a Ravenna: ancora 2-0, Cosmi in semifinaleI romagnoli restano in dieci, poi decidono Villa e Inglese: i granata replicano il risultato dell'andata, prossimo avversario il Brescia ... rainews.it Playoff Serie C, Salernitana col doppio vantaggio a Ravenna: le scelte di formazione di Cosmi e MandorliniSerie C, Salernitana padrona del proprio destino; al Ravenna di Mandorlini servono almeno due gol di scarto per approdare in semifinale playoff. sport.virgilio.it