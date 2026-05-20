Questa sera alle 20:45, al 'Benelli', si gioca la partita di ritorno dei quarti di finale dei play off di serie C tra Ravenna e Salernitana. Le due squadre si affrontano senza possibilità di ripensamenti, in una sfida che potrebbe decidere chi avanzare e chi invece uscire dalla competizione. L’allenatore della squadra di casa sta pensando di effettuare un solo cambio rispetto alla formazione schierata nell’andata. La partita si preannuncia decisiva per il passaggio del turno.

Dentro o fuori. Nessun appello per Ravenna e Salernitana che questa sera si sfideranno al ‘Benelli’ (ore 20:45) nel match di ritorno dei quarti di finale dei play off di serie C. All’andata i granata si sono imposti 2-0 ed in Romagna potranno permettersi anche il lusso di perdere con un gol di scarto e passare ugualmente il turno. Cosmi, che di calcio anche a livello molto importante ne ha masticato, sa benissimo che l’errore da non commettere sarà quello di considerare il “più fatto”, perché questo esporrebbe i granata ad un rischio non indifferente anche se il 2-0 dell’Arechi è una ottima base di partenza. Al ‘Benelli’ serviranno gli occhi della tigre di Rocky Balboa per portare a casa la qualificazione contro una squadra che mister Mandorlini potrebbe rivoluzionare rispetto all’andata rendendola iper offensiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PLAY OFF/ Ravenna-Salernitana, Cosmi orientato ad un solo cambio rispetto all’andata

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